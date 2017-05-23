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Армянские армрестлеры завоевали 6 медалей на ЧЕ

Армянские армрестлеры завоевали 6 медалей на ЧЕ
23 мая 2017 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянские армрестлеры завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медали на чемпионате Европы, проходившем с 13 по 22 мая в польском Катовице.

Призерами первенства континента стали:

Взрослые. Ашот Адамян (60 кг, левая рука, 3-е место; правая рука - 2-е), Владимир Мнацаканян (85 кг, левая рука, 2-е место), Давид Бояхчян (110 кг, правая рука, 2-е)

Юниоры (до 21 года). Давид Мадоян (+90 кг, левая рука, 1-е).

Сборная Армении была представлена 10 спортсменами.

Как сообщил президент Федерации армрестлинга Армении Арсен Габриелян, теперь армянские армрестлеры будут готовиться к чемпионату мира в Будапеште (2-11 сентября), пишет пресс-служба НОК РА.

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