Армянские армрестлеры завоевали 6 медалей на ЧЕ
23 мая 2017 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские армрестлеры завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медали на чемпионате Европы, проходившем с 13 по 22 мая в польском Катовице.
Призерами первенства континента стали:
Взрослые. Ашот Адамян (60 кг, левая рука, 3-е место; правая рука - 2-е), Владимир Мнацаканян (85 кг, левая рука, 2-е место), Давид Бояхчян (110 кг, правая рука, 2-е)
Юниоры (до 21 года). Давид Мадоян (+90 кг, левая рука, 1-е).
Сборная Армении была представлена 10 спортсменами.
Как сообщил президент Федерации армрестлинга Армении Арсен Габриелян, теперь армянские армрестлеры будут готовиться к чемпионату мира в Будапеште (2-11 сентября), пишет пресс-служба НОК РА.
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