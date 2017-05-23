Начался суд над бывшим президентом Южной Кореи: Ей грозит 10 лет тюрьмы
23 мая 2017 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Сеуле 23 мая начался суд над бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее обвиняют, в частности, в раскрытии секретной госинформации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, коррупции, вымогательстве взяток у крупных компаний.
Бывшему главе государства грозят 10 лет тюрьмы. В ходе первого заседания суда Пак Кын Хе Южной Кореи отвергла все выдвинутые обвинения, пишет Deutsche Welle.
Вместе с Пак Кын Хе в суд была доставлена и ее подруга Чхве Сун Силь, которая и оказалась в эпицентре скандала. Ее подозревают в злоупотреблении дружескими связями с президентом для принуждения южнокорейских компаний к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. Эти средства Чхве, по версии следствия, могла потратить на личное обогащение. Ей также вменяется в вину оказание влияния на работу правительства при отсутствии официальной должности при главе государства.
Пак Кын Хе 10 марта 2017 года решением Конституционного суда была отстранена от власти и досрочно смещена с поста. 31 марта она была арестована. Процесс может длиться многие месяцы. Пак Кын Хе стала третьим президентом Южной Кореи, попавшим на скамью подсудимых по обвинению в коррупции.
Самое значимое
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Partner news
Последние новости
Группа «Океан Эльзы» представила новый клип на песню «Сонце» (видео) Автором песни является лидер группы Святослав Вакарчук, режиссером видеоклипа - Виктор Придувалов, который уже снимал ряд клипов рок-группы на песни «Холодно», «Кішка», «Без бою», «Все буде добре»
Обнародованы характеристики нового флагмана Nokia 9 Смартфон имеет 5,27-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1440 точек и поддержкой функции Always On Display
Полиция задержала 23-летнего подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере «Что касается инцидента на стадионе «Манчестер Арена», мы можем подтвердить, что нам удалось задержать 23-летнего мужчину на юге Манчестера», - говорится в сообщении
Серж Саргсян направил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Манчестере «Армения строжайше осуждает подобные бесчеловечные действия и решительно настроена совместными усилиями продолжать борьбу против насилия и терроризма», - говорится в послании президента