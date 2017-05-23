Начался суд над бывшим президентом Южной Кореи: Ей грозит 10 лет тюрьмы

PanARMENIAN.Net - В Сеуле 23 мая начался суд над бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее обвиняют, в частности, в раскрытии секретной госинформации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, коррупции, вымогательстве взяток у крупных компаний.

Бывшему главе государства грозят 10 лет тюрьмы. В ходе первого заседания суда Пак Кын Хе Южной Кореи отвергла все выдвинутые обвинения, пишет Deutsche Welle.

Вместе с Пак Кын Хе в суд была доставлена и ее подруга Чхве Сун Силь, которая и оказалась в эпицентре скандала. Ее подозревают в злоупотреблении дружескими связями с президентом для принуждения южнокорейских компаний к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. Эти средства Чхве, по версии следствия, могла потратить на личное обогащение. Ей также вменяется в вину оказание влияния на работу правительства при отсутствии официальной должности при главе государства.

Пак Кын Хе 10 марта 2017 года решением Конституционного суда была отстранена от власти и досрочно смещена с поста. 31 марта она была арестована. Процесс может длиться многие месяцы. Пак Кын Хе стала третьим президентом Южной Кореи, попавшим на скамью подсудимых по обвинению в коррупции.