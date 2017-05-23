Белый дом предложил увеличить бюджет Пентагона на $54 млрд
23 мая 2017 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация США 22 мая направила в конгресс проект бюджета на 2018 год, в котором предусмотрено существенное увеличение расходов министерства обороны страны.
Согласно распространенным документам, бюджет Пентагона на следующий финансовый год, который начинает с 1 октября 2017 года предлагается установить в 639 миллиардов долларов, что на 52 миллиарда или почти на 10% больше уровня текущего года. Эта сумма будет включать в себя 65 миллиардов на проведение операций по борьбе с терроризмом за рубежом, пишет РИА Новости.
Кроме того, еще два миллиарда долларов будут добавлены по программам, которые реализуются не по линии Пентагона, но входят в оборонный бюджет страны.
В документе особо подчеркивается, что курс прежней администрации Барака Обамы на сокращение оборонных расходов представляет угрозу для США и администрация Трампа намерена кардинально изменить стратегию в данном вопросе.
Чтобы этот проект стал законом, потребуется одобрение обеих палат конгресса и подпись президента. Традиционно «черновик» бюджета считается лишь широким описанием приоритетов Белого дома, а реальный бюджет обычно становится результатом торга и компромиссов между администрацией и конгрессом.
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