Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия
23 мая 2017 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и предупредил Тегеран «быть осторожнее с США». Об этом Трамп заявил перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Я могу сказать вам, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — сказал Трамп, пишет РИА Новости.
Президент США призвал Иран «быть очень осторожным с США, поскольку они заключили фантастическую сделку с предыдущей администрацией (Барака Обамы)» и «должны быть благодарны».
По словам американского лидера, он видит «присутствие Ирана повсюду на Ближнем Востоке» как в виде поставок оружия, так и военных.
Президент США Дональд Трамп ранее на встрече с лидерами исламских стран в Эр-Рияде, на которой представители Тегерана не присутствовали, обвинил Иран в поддержке терроризма и властей Сирии. Трамп регулярно критикует ядерную сделки Ирана и «шестерки» международных посредников.
Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
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