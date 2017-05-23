СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере
23 мая 2017 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал «Ахбар Ирак».
Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.
Ливанское издание Lebanon24.com пишет, что официально ИГ не брало на себя ответственность за взрыв. При этом в интернете распространяется запись: на ней человек, лицо которого закрыто, называет себя членом группировки и говорит о том, что теракт в Манчестере «только начало», пишет РИА Новости.
Читайте также: Теракт в Манчестере: Что уже известно, а что – нет
Самое значимое
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Partner news
Последние новости
Группа «Океан Эльзы» представила новый клип на песню «Сонце» (видео) Автором песни является лидер группы Святослав Вакарчук, режиссером видеоклипа - Виктор Придувалов, который уже снимал ряд клипов рок-группы на песни «Холодно», «Кішка», «Без бою», «Все буде добре»
Обнародованы характеристики нового флагмана Nokia 9 Смартфон имеет 5,27-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1440 точек и поддержкой функции Always On Display
Полиция задержала 23-летнего подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере «Что касается инцидента на стадионе «Манчестер Арена», мы можем подтвердить, что нам удалось задержать 23-летнего мужчину на юге Манчестера», - говорится в сообщении
Серж Саргсян направил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Манчестере «Армения строжайше осуждает подобные бесчеловечные действия и решительно настроена совместными усилиями продолжать борьбу против насилия и терроризма», - говорится в послании президента