СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал «Ахбар Ирак».

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Ливанское издание Lebanon24.com пишет, что официально ИГ не брало на себя ответственность за взрыв. При этом в интернете распространяется запись: на ней человек, лицо которого закрыто, называет себя членом группировки и говорит о том, что теракт в Манчестере «только начало», пишет РИА Новости.

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