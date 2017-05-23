МИД РА: Наличие армян среди пострадавших от взрыва в Манчестере проверяется
23 мая 2017 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Посольство Армении в Великобритании проверяет наличие граждан страны среди пострадавших в результате взрыва в Манчестере. Об этом в своем микроблоге Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.
Согласно данным СМИ, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере.
Ранее в полиции города заявили, что взрыв совершил смертник. «Я могу подтвердить, что нападавший погиб на месте. Мы считаем, что он пронес самодельное взрывное устройство и привел его в действие», — отметил представитель правоохранительных органов.
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