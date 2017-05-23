Сотрудник Минобороны РА: Поставки в Армению вооружения из РФ осуществляются без задержек
23 мая 2017 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Поставки в Армению вооружения из России в рамках российского межгоскредита в размере $200 млн осуществляется без задержек, по некоторым видам вооружения поставки опережают график. Об этом заявил 23 мая журналистам начальник управления по оборонной политике министерства обороны Армении Левон Айвазян.
По его словам, военно-техническое сотрудничество Армении и России реализуется также в формате двустороннего сотрудничества, пишет Aysor.am.
«Речь идет о военно-техническом сотрудничестве между министерствами обороны Армении и России, что также предполагает поставки вооружения, сотрудничество в рамках военно-промышленных предприятий. В соответствии с имеющимися договорами мы приобретаем вооружение по внутрироссийским ценам, то есть по ценам для российской армии», - отметил Айвазян.
Армения в 2015 году получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов. По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.
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