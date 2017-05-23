Мощнейшую в мире ракету в последний раз запустят в 2023 году
23 мая 2017 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Мощнейшая в мире действующая ракета Delta 4 Heavy последний раз будет запущена в 2023 году. Об этом глава космического командования ВВС США генерал Джей Реймонд рассказал на заседании комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса.
Глава Национального управления военно-космической разведки США Бетти Сапп, присутствовавшая на мероприятии, отметила, что ракета будет использоваться для вывода на орбиту спутника-шпиона и других разведывательных миссий, пишет Lenta.ru со ссылкой на изданиеSpace News.
Всего Delta 4 Heavy стартует шесть раз в интересах Пентагона и один — с научной станции Solar Probe Plus для НАСА. Носитель Delta 4 Medium, представляющий собой облегченную версию ракеты, запустят три раза, последний — в 2019 году.
На заседании комитета также отметили, что в США ведутся работы по созданию ракет, способных заменить Delta 4 Heavy, — прежде всего Falcon Heavy (носитель компании SpaceX должен быть запущен в 2017 году) и New Glenn (первый старт ракеты компании Blue Origin запланирован на 2020-й). Также на 2019 год намечен пуск ракеты Vulcan (фактически Atlas 6), которая будет оснащена исключительно американскими двигателями и придет на смену Atlas 5 с российским РД-180.
Семейство Delta IV представлено пятью носителями. Мощнейшая версия Delta IV Heavy, способная выводить на низкую околоземную орбиту до 28,8 тонны полезной нагрузки, — самая дорогая ракета на планете (ее пуск оценивается в 400 миллионов долларов). Всего начиная с 2004 года было произведено девять стартов Delta IV Heavy, из них один — лишь частично удачный. Все двигатели данной ракеты изготовлены американской компанией Aerojet Rocketdyne.
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