ИГ перенесло штаб из почти освобожденного иракского Мосула
23 мая 2017 - 15:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) под натиском иракской армии и народного ополчения перенесли штаб группировки из центра города-миллионника Мосул в провинцию Эль-Хавиджа в 170 километрах к югу. Об этом сообщил источник в силах безопасности провинции Киркук, пишет РИА Новости.
Город Эль-Хавиджа на западе провинции Киркук удерживается ИГ с 2014 года. До захвата боевиками население города насчитывало около полумиллиона человек.
«Все лидеры ИГ переехали из Мосула в провинцию Эль-Хавиджа, расположенную в 55 километрах к западу от Киркука. Штаб был перенесен туда ввиду скорого крушения группировки в старом городе Мосула», — заявил источник.
Губернатор провинции Киркук Наджмаддин Карим заявил ранее, что операция против ИГ в городе Хавиджа начнется только после полного освобождения от ИГ Мосула и территорий в провинции Анбар на границе с Иорданией и Сирией.
Операция иракских военных против ИГ в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. 16 мая представитель коалиции заявил, что под контролем ИГ в Мосуле остаются только 12 квадратных километров.
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