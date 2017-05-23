Глава МИД Армении: Мы решительно осуждаем нападение на невинных людей в Манчестере

PanARMENIAN.Net - Армения решительно осуждает взрыв в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Глава МИФ РА также выразил соболезнования народу Британии.

«Мы решительно осуждаем то, что произошло в Манчестере, нападение на невинных людей. Мы мысленно с семьями и друзьями тех, кого затронуло это ужасное нападение. Я хотел бы также выразить нашу солидарность с властями и народом Великобритании», - сказал он.

Посольство Армении в Великобритании проверяет наличие граждан страны среди пострадавших в результате взрыва в Манчестере.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

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