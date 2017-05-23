Серж Саргсян направил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Манчестере

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 23 мая направил телеграмму соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с происшедшим на стадионе «Манчестер Арена» террористическим взрывом, который сдал причиной гибели 22 человек и многочисленных раненных, в том числе, детей.

«В этот тяжелый час утраты выражаю свои соболезнования Вам, дружественному народу Соединенного Королевства и семьям погибших, желая им силы и духовного мужества, а раненным - скорейшего выздоровления.

Армения строжайше осуждает подобные бесчеловечные действия и решительно настроена совместными усилиями продолжать борьбу против насилия и терроризма», - говорится в послании президента.

Ранее соболезнования выразил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Подробнее о теракте читайте: Взрыв на последнем аккорде: Что уже известно о теракте в Манчестере, а что – нет