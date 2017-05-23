Полиция задержала 23-летнего подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

PanARMENIAN.Net - Полиция Манчестера подтвердила задержание 23-летнего мужчины на юге города в связи с терактом на стадионе.

«Что касается инцидента на стадионе «Манчестер Арена», мы можем подтвердить, что нам удалось задержать 23-летнего мужчину на юге Манчестера», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Ранее газета Manchester Evening News сообщала о задержании нескольких человек в связи с терактом. Эта информация подтверждения со стороны властей не получила.

Президент Армении Серж Саргсян 23 мая направил телеграмму соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с происшедшим на стадионе «Манчестер Арена» террористическим взрывом.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер Арена» прогремел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало в фойе концертного зала. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

Подробнее о теракте читайте: Взрыв на последнем аккорде: Что уже известно о теракте в Манчестере, а что – нет