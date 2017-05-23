Полиция задержала 23-летнего подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере
23 мая 2017 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Манчестера подтвердила задержание 23-летнего мужчины на юге города в связи с терактом на стадионе.
«Что касается инцидента на стадионе «Манчестер Арена», мы можем подтвердить, что нам удалось задержать 23-летнего мужчину на юге Манчестера», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.
Ранее газета Manchester Evening News сообщала о задержании нескольких человек в связи с терактом. Эта информация подтверждения со стороны властей не получила.
Президент Армении Серж Саргсян 23 мая направил телеграмму соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с происшедшим на стадионе «Манчестер Арена» террористическим взрывом.
Взрыв на крытом стадионе «Манчестер Арена» прогремел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало в фойе концертного зала. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.
Подробнее о теракте читайте: Взрыв на последнем аккорде: Что уже известно о теракте в Манчестере, а что – нет
Самое значимое
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Partner news
Последние новости
Группа «Океан Эльзы» представила новый клип на песню «Сонце» (видео) Автором песни является лидер группы Святослав Вакарчук, режиссером видеоклипа - Виктор Придувалов, который уже снимал ряд клипов рок-группы на песни «Холодно», «Кішка», «Без бою», «Все буде добре»
Обнародованы характеристики нового флагмана Nokia 9 Смартфон имеет 5,27-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1440 точек и поддержкой функции Always On Display
Серж Саргсян направил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Манчестере «Армения строжайше осуждает подобные бесчеловечные действия и решительно настроена совместными усилиями продолжать борьбу против насилия и терроризма», - говорится в послании президента
Глава МИД Армении: Мы решительно осуждаем нападение на невинных людей в Манчестере «Мы решительно осуждаем то, что произошло в Манчестере, нападение на невинных людей. Мы мысленно с семьями и друзьями тех, кого затронуло это ужасное нападение», - сказал он