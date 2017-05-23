Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
23 мая 2017 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Половина бокала вина или кружка пива в день повышает риск заболевания раком груди. Об этом говорится в докладе специалистов Всемирного фонда исследования рака (WCRF).
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%. Ученые также отмечают, что регулярные физические занятия могут снизить вероятность заболевания, пишет BBC.
Если женщина ругулярно занимается бегом или велоспортом, то риск развития рака у нее будет на 10% ниже по сравнению с теми, кто ведет менее активный образ жизни.
При этом ученые отмечают, что на развитие рака влияет множество различных факторов, включая уровень гормонов и генетический фон. Специалисты WCRF выделяет в общей сложности 18 факторов, которые могут в той или иной степени способствовать развитию рака груди, и потребление алкоголя является лишь одним из них.
В 2016 году офис главного санитарного инспектора Британии посоветовал мужчинам и женщинам потреблять не более 14 условных единиц алкоголя в неделю (эквивалент шести пинтам пива или семи бокалам вина), а в некоторые дни следует полностью воздерживаться от спиртного.
Британские ученые также предупреждали, что алкоголь может привести к семи видам раковых заболеваний: раку ротовой полости, горла, гортани, печени, кишечника и пищеварительного тракта, а также раку груди. По мнению некоторых специалистов, гарантированно безопасного уровня потребления алкоголя вообще не существует, и даже малые дозы спиртного могут привести к серьезным заболеваниям.
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