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«Невеста Франкенштейна» станет следующим фильмом «Темной вселенной» Universal

«Невеста Франкенштейна» станет следующим фильмом «Темной вселенной» Universal
23 мая 2017 - 19:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Universal анонсировала свою киновселенную «Dark Universe», которая расскажет о судьбе монстров и богов.

Перезапуск «Мумии» с Томом Крузом и Софией Бутелла положит начало «Dark Universe». Следующей картиной «Темной вселенной» запланирована «Невеста Франкенштейна» — ее выход в прокат намечен на 14 февраля 2019 года.

На главную роль в фильме уже заявлен Хавьер Бардем, а режиссером ленты стал Билл Кондон, снявший киноверсию «Красавицы и чудовища». На роль Человека-невидимки студия утвердила Джони Деппа. Также среди звезд «Dark Universe» значится Расселл Кроу, исполнивший роль доктора Генри Джекилла в новой «Мумии», пишет «Афиша» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Подобно киновселенной студий Marvel, сюжеты фильмов «Темной вселенной» будут переплетаться, а герои путешествовать из одного фильма в другой.

Ссылки по теме:
Variety. Universal’s ‘Bride of Frankenstein’ To Open February 2019 as Part of Studio’s ‘Dark Universe’
Afisha.ru: Universal представила свою киновселенную
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