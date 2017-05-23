«Невеста Франкенштейна» станет следующим фильмом «Темной вселенной» Universal

PanARMENIAN.Net - Компания Universal анонсировала свою киновселенную «Dark Universe», которая расскажет о судьбе монстров и богов.

Перезапуск «Мумии» с Томом Крузом и Софией Бутелла положит начало «Dark Universe». Следующей картиной «Темной вселенной» запланирована «Невеста Франкенштейна» — ее выход в прокат намечен на 14 февраля 2019 года.

На главную роль в фильме уже заявлен Хавьер Бардем, а режиссером ленты стал Билл Кондон, снявший киноверсию «Красавицы и чудовища». На роль Человека-невидимки студия утвердила Джони Деппа. Также среди звезд «Dark Universe» значится Расселл Кроу, исполнивший роль доктора Генри Джекилла в новой «Мумии», пишет «Афиша» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Подобно киновселенной студий Marvel, сюжеты фильмов «Темной вселенной» будут переплетаться, а герои путешествовать из одного фильма в другой.