«Невеста Франкенштейна» станет следующим фильмом «Темной вселенной» Universal
23 мая 2017 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Universal анонсировала свою киновселенную «Dark Universe», которая расскажет о судьбе монстров и богов.
Перезапуск «Мумии» с Томом Крузом и Софией Бутелла положит начало «Dark Universe». Следующей картиной «Темной вселенной» запланирована «Невеста Франкенштейна» — ее выход в прокат намечен на 14 февраля 2019 года.
На главную роль в фильме уже заявлен Хавьер Бардем, а режиссером ленты стал Билл Кондон, снявший киноверсию «Красавицы и чудовища». На роль Человека-невидимки студия утвердила Джони Деппа. Также среди звезд «Dark Universe» значится Расселл Кроу, исполнивший роль доктора Генри Джекилла в новой «Мумии», пишет «Афиша» со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Подобно киновселенной студий Marvel, сюжеты фильмов «Темной вселенной» будут переплетаться, а герои путешествовать из одного фильма в другой.
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Премьера фильма пройдет на закрытии российского кинофестиваля «Кинотавр» 14 июня в Сочи.
Создатели фильм ранее сообщали, что бюджет картины составляет около $100 млн, однако на киносайте Box Office Mojo указано, что бюджет фильма - $90 млн
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