PanARMENIAN.Net - Грузия, Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения. Об этом договорились 22 мая в Тбилиси министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Грузии Леван Изория.

Трехсторонние учения Грузии, Азербайджана и Турции для сил специальных операций состоятся 4-14 июня в Грузии, пишет «Взгляд» со ссылкой на грузинское военное ведомство.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества, а также его развития в трехстороннем формате с участием Турции, речь шла также о проведении трехстороннего министериала глав оборонных ведомств.

«Динамика сотрудничества в трехстороннем формате развивается очень позитивно», - заявил министр обороны Грузии.

23 мая Тбилиси посетил глава турецкого правительства Бинали Йылдырым, состоится заседание Совета сотрудничества высокого уровня.