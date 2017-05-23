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Грузия, Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения

Грузия, Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения
23 мая 2017 - 17:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузия, Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения. Об этом договорились 22 мая в Тбилиси министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Грузии Леван Изория.

Трехсторонние учения Грузии, Азербайджана и Турции для сил специальных операций состоятся 4-14 июня в Грузии, пишет «Взгляд» со ссылкой на грузинское военное ведомство.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества, а также его развития в трехстороннем формате с участием Турции, речь шла также о проведении трехстороннего министериала глав оборонных ведомств.

«Динамика сотрудничества в трехстороннем формате развивается очень позитивно», - заявил министр обороны Грузии.

23 мая Тбилиси посетил глава турецкого правительства Бинали Йылдырым, состоится заседание Совета сотрудничества высокого уровня.

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Vz.ru. Азербайджан, Грузия и Турция проведут военные учения
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