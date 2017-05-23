8-летняя девочка стала жертвой теракта в Манчестере

PanARMENIAN.Net - 8-летняя девочка стала жертвой теракта во время концерта американской поп-певицы Арианы Гранде в британском Манчестере, унесшего жизни 22 человек.

Во время трагедии маленькая Сэффи-Роуз Руссос была оторвана от своей матери и сестры, с которыми находилась на концерте. В соцсетях друзья и знакомые девочки до последнего не теряли надежды и пытались узнать что-то о пропавшей девочке, пишет The Telegraph.

Однако вскоре ее смерть подтвердилась. Девочка скончалась от полученных в результате взрыва травм.

Мать погибшей девочки Лиза и ее старшая сестра Эшли находятся в больнице с осколочными повреждениями, не опасными для жизни.

Ранее стало известно, что полиция Манчестера подтвердила задержание 23-летнего мужчины на юге города в связи с терактом на стадионе.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер Арена» прогремел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало в фойе концертного зала. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

Подробнее о теракте читайте: Взрыв на последнем аккорде: Что уже известно о теракте в Манчестере, а что – нет