Обнародованы характеристики нового флагмана Nokia 9

PanARMENIAN.Net - Журналисты портала FrAndroid смогли протестировать новый флагман Nokia 9 с двойной камерой. Источник отмечает, что смартфон был в специальном чехле, который полностью закрывает корпус и не дает оценить дизайн.

Смартфон имеет 5,27-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1440 точек и поддержкой функции Always On Display. Также он получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 и четыре гигабайта оперативной памяти. Смартфон работает на Android 7.1.1, а интерфейс напоминает стандартный внешний вид системы, пишет Lenta.ru.

Также подтвердилась информация о наличии в смартфоне двойной камеры с разрешением каждого модуля 13 мегапикселей. Как и в гаджетах от Huawei, один из сенсоров монохромный, и в приложении камеры можно переключаться между ними. Однако источники отмечают, что качество снимков посредственное.

Корпус телефона выполнен предположительно из металла. На нем находятся разъем для наушников и USB Type-C. Под экраном две сенсорные клавиши и кнопка со сканером отпечатков пальцев. Дата презентации смартфона и его цена не сообщаются.

Ранее сообщалось, что HMD может представить Nokia 9 только в третьем квартале 2017 года. Анонс ожидается в конце июля-начале августа, а старт продаж — ближе к концу третьего квартала или даже позднее. Цена для европейских стран названа в размере 749 евро, а для США — 699 долларов. Это больше $649 и сравнимо с 759 евро, которые сейчас Apple просит за iPhone 7 в США и Европе.