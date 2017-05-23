Группа «Океан Эльзы» представила новый клип на песню «Сонце» (видео)
23 мая 2017 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Украинская известная рок-группа «Океан Эльзы» представила новое видео на песню «Сонце» из своего последнего альбома «Без меж» («Без границ»).
Автором песни является лидер группы Святослав Вакарчук, режиссером видеоклипа - Виктор Придувалов, который уже снимал ряд клипов рок-группы на песни «Холодно», «Кішка», «Без бою», «Все буде добре».
«Я всегда снимаю видео на образах, возникших как первые реакции на прослушивание песни. Услышав «Солнце», я увидел 2 картинки: главных героев, стоящих взявшись за руки на крыше над городом, а вечернее солнце скрывается в их ладонях и саму группу, которая играет на фоне огромной звезды по имени Солнце. Все остальное уже выстраивалось позже, во время работы над сценарием», – отметил Придувалов.
Съемки проходили в апреле 2017 года в Киеве, во время небольшого перерыва в гастрольном графике музыкантов. В главных ролях снялись Анатолий Сачивко (хореограф-постановщик, основатель хореографического объединения Apache Crew) и Анастасия Шульга.
Сейчас группа завершает мировое турне в поддержку альбома «Без меж».
«Океан Эльзы» (украинское написание - «Океан Ельзи») — украинская рок-группа, исполняющая песни в разных жанрах. Группа создана 12 октября 1994 во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук.
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