Выход игры Red Dead Redemption 2 отложен до весны 2018 года
23 мая 2017 - 18:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Rockstar заявила, что не успеет доделать игру Red Dead Redemption 2 к осени 2017 года, поэтому релиз проекта перенесен на весну 2018 года. Платформы те же - PlayStation 4 и Xbox One.
Также разработчики напомнили, что Red Dead Redempton 2 является первой игрой от студии, создающейся для текущего поколения консолей с нуля, пишет Ferra.ru.
Ранее на сайте польского Media Markt появилась информация о том, что Red Dead Redemption 2 поступит в продажу 3 октября 2017 года.
RDR2 была анонсирована 18 октября 2016 года. Помимо одиночной кампании, разработчики намерены добавить в игру «совершенно новый» мультиплеер. По последним слухам, он будет аналогичным многопользовательскому режиму в игре GTA 5.
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