ВС Азербайджана применили 60-мм и 82-мм минометы и АГС на линии соприкосновения с силами НКР
24 мая 2017 - 10:26 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 мая и в ночь на 24 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня более 95 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 1140 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.
В юго-восточном направлении линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также 60-мм и 82-мм минометы (14 снарядов) и автоматический станковый гранатомет (41 снаряд).
Передовые подразделения Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям, продолжив уверенно нести боевое дежурство.
22 мая и в ночь на 23 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня около 100 раз. В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 1600 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В восточном направлении линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также пушку Д-44 (9 снарядов), а в северо-восточном направлении – 82-мм миномет (9 снарядов). В результате нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня армянская сторона каких-либо потерь не понесла.
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