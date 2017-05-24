16 армянских атлетов примут участие в командном чемпионате Европы
24 мая 2017 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по атлетике 24-25 июня примет участие в командном чемпионате Европы по атлетике на Мальте. Армению в мужских и женских соревнованиях представят 16 спортсменов.
Генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян объявила состав команды. Женщины: Марианна Багян, Гаяне Чилоян, Лилит Арутюнян, Ангелина Авакян, Эллада Алавердян, Яна Абрамян, Жанна Шахназарян Мужчины: Тигран Мкртчян, Ерванд Мкртчян, Нарек Гукасян, Гор Неркарарян, Левон Агасян, Роман Алексанян, Манук Манукян, Мелик Джаноян, Арамаис Саргсян.
Шахбазян отметила, что до чемпионата Европы сборная с 6 по 20 июня проведет учебно-тренировочный сбор в Цахкадзоре, пишет пресс-служба НОК Армении.
«Результаты, зафиксированные на чемпионате Армении, показывают, что атлеты готовы выступить на чемпионате Европы наилучшим образом. В основном мы связываем надежды с ведущими спортсменками. Думаю, выступят удачно.
Опыт показал, что наши атлеты могут занимать призовые место, даже побеждать. Так что, медали ожидаемы. Но первенство является командным, и мы должны побороться за высокое место», - отметила генеральный секретарь.
Гаяне Чилоян, Ангелина Авакян, Эллада Алавердян, Давид Саргсян и Юра Хачатрян 3 июня в Стамбуле примут участие в личном юношеском первенстве Балканских стран. Также планируется участие нескольких атлетов в открытом чемпионате Грузии (26-28 мая).
Самое значимое
Золотые медали завоевали Арсен Багрян (48 кг, юноши), Вардан Даниелян (56 кг, юниоры) и Айк Гаспарян (56 кг, взрослые)
В боевом самбо Арутюн Саргсян (57 кг) стал бронзовым призером, сообщает Федерация самбо Армении
Российская теннисистка Мария Шарапова не получит приглашение на Открытый чемпионат Франции «Роллан Гаррос» из-за скандала вокруг запрещенного препарата мельдоний, в употреблении которого призналась спортсменка.
Второе и третье места также заняли представители РФ - Владимир Потапов и Володя Гурлаков
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Полиция арестовала еще троих подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере В заявлении полиции говорится, что в отношении всех троих был выписан ордер на арест в рамках расследования террористической атаки на стадионе в Манчестере
Белый дом: Глава Палестины готов начать переговоры с Израилем В документе указывается, что Трамп убежден в возможности достижения мира между палестинцами и израильтянами
СМИ: В Сирии убит один из главарей ИГ Боевик по имени Абу Мусаб аль-Масри был уничтожен в провинции Алеппо при проведении военной операции
Колин Ферт подал заявку на гражданство Италии из-за Brexit «Колин подал заявку на двойное гражданство (британское и итальянское), чтобы иметь те же документы, что и его жена с детьми», — заявил представитель артиста