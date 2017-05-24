16 армянских атлетов примут участие в командном чемпионате Европы

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по атлетике 24-25 июня примет участие в командном чемпионате Европы по атлетике на Мальте. Армению в мужских и женских соревнованиях представят 16 спортсменов.

Генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян объявила состав команды. Женщины: Марианна Багян, Гаяне Чилоян, Лилит Арутюнян, Ангелина Авакян, Эллада Алавердян, Яна Абрамян, Жанна Шахназарян Мужчины: Тигран Мкртчян, Ерванд Мкртчян, Нарек Гукасян, Гор Неркарарян, Левон Агасян, Роман Алексанян, Манук Манукян, Мелик Джаноян, Арамаис Саргсян.

Шахбазян отметила, что до чемпионата Европы сборная с 6 по 20 июня проведет учебно-тренировочный сбор в Цахкадзоре, пишет пресс-служба НОК Армении.

«Результаты, зафиксированные на чемпионате Армении, показывают, что атлеты готовы выступить на чемпионате Европы наилучшим образом. В основном мы связываем надежды с ведущими спортсменками. Думаю, выступят удачно.

Опыт показал, что наши атлеты могут занимать призовые место, даже побеждать. Так что, медали ожидаемы. Но первенство является командным, и мы должны побороться за высокое место», - отметила генеральный секретарь.

Гаяне Чилоян, Ангелина Авакян, Эллада Алавердян, Давид Саргсян и Юра Хачатрян 3 июня в Стамбуле примут участие в личном юношеском первенстве Балканских стран. Также планируется участие нескольких атлетов в открытом чемпионате Грузии (26-28 мая).