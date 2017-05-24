Ученые выявили новые полезные свойства шоколада
24 мая 2017 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские, датские и канадские ученые выяснили, что регулярное употребление умеренных порций шоколада снижает риск появления фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Heart.
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада, а мужчины — от двух до шести порций. В первом случае вероятность развития мерцательной аритмии снижалась на 21 процент, а во втором — на 23 процента, пишет Lenta.ru.
К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные о 55 тысячах датских мужчин и женщин, состояние здоровья которых, в частности, сердечно-сосудистой системы, отслеживалось в период с декабря 1993-го по май 1997-го.
Специалисты отмечают, что наиболее полезен темный шоколад, а не, например, молочный (в Дании он содержит около 30 процентов какао), тогда как в исследовании не отслеживалось, какой именно шоколад употребляли люди.
Ранее ученые показали, что регулярное и умеренное употребление продуктов, содержащих какао, в частности, темного шоколада, благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов — вероятно, из-за флавоноидов.
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