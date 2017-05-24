СМИ: Группа немецких депутатов отменила запланированный визит в Турцию
24 мая 2017 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа депутатов бундестага отменила запланированный визит в Турцию.
Как сообщают немецкие СМИ, вице-президент бундестага Клаудиа Рот («Зеленые») и еще трое депутатов должны были посетить Анкару, Диарбекир и Стамбул.
В рамках поездки, запланированной 25-28 мая, делегация собиралась обсудить прошедший референдум и его последствия, внутриполитическое развитие Турции и отношения страны с ЕС. Депутаты бундестага должны были провести встречи с представителями турецкого МИД, президиума парламента и депутатами. Визит на военную базу «Инджирлик» запланирован не был, пишет РИА Новости.
Причины отмены визита пока неизвестны, о них Рот намерена объявить вскоре.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что Турция проинформировала министерство за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» о невозможности поездки.
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