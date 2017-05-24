В Грузии 7 человек признаны виновными в попытке взорвать участок газопровода из РФ в Армению

PanARMENIAN.Net - Городской суд Тбилиси признал виновными 7 граждан, обвиняемых в незаконном приобретении и хранения оружия-боеприпасов и взрывчатых веществ с целью реализации терроризма, а также намеревавшихся взорвать участок газопровода, по которому в Армению поставляется российский газ.

Они приговоры к лишению свободы от 2-х до 14 лет, пишет Akhaltskha.net со ссылкой на Tabula.ge.

По данным источника, о подготовительных работах группировки знал также сотрудник полиции Л. М., который скрыл преступление.

Суд приговорил за подготовку террористического акта Б.Б. к 14 годам лишения свободы, Дж. М. и М.В — к 13 годам лишения свободы каждого, В.Р. — к 12 годам лишения свободы. Сотрудника полиции Л.М. за злоупотребление служебными полномочиями суд приговорил к 7 годам лишения свободы, водителя автомобиля Н.Ч за перевоз огнестрельного оружия, взрывных, устройств и взрывчатых веществ — к 7 годам лишения свободы, а И.Б за несообщение о преступлении — к 3 годам лишения свободы.

По сообщению спецслужб, арестованные готовились взорвать транзитный газопровод на реке Арагви неподалеку от села Сагурамо (регион Кахети ), соединяющего Россию с Арменией.