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Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией

Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией
24 мая 2017 - 11:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией, в результате чего сотрудничество альянса будет заблокировано еще с четырьмя десятками стран.

В качестве ответной меры члены Североатлантического альянса приняли решение изменить процедуру сотрудничества между государства, разрешив двустороннее партнерство. Представитель НАТО заявил, что сотрудничество будет продолжено, несмотря на турецкое вето, пишет BBC.

Австрия осудила решение Турции, назвав его безответственным.

«Безответственное поведение Турции только укрепляет уверенность в том, что Турция еще очень далека от того, чтобы быть частью Евросоюза», - говорится в заявлении министра обороны Австрии Ганса Питера Доскозила.

Австрия не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с военным блоком - например, более 400 австрийских военнослужащих размещены в Косове.

Решение турецких властей наложить вето вызвано попытками Австрии воспрепятствовать вступлению Турции в Европейский союз.

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BBC: Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией
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