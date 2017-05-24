Aerosmith в рамках прощального тура спела песню в поддержку Манчестера (видео)
24 мая 2017 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер группы Aerosmith Стив Тайлер на концерте в рамках прощального тура в Москве 23 мая поддержал британский Манчестер, где в результате теракта погибли 22 человека, пострадали около 120.
Теракт произошел 22 мая вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Тайлер задался вопросом, почему боевики считают себя важнее.
«Если ИГ думает, что может захватить мир, то пусть продолжает мечтать!» — заявил лидер лидер Aerosmith перед тем, как исполнить песню Dream On, пишет Lenta.ru.
24 мая уровень террористической угрозы в Великобритании повышен с серьезного до критического. Ранее ИГ назвало взрыв на стадионе «Манчестер Арена» местью за нападение на «земли мусульман». По предварительным данным, теракт осуществил 22-летний террорист-смертник Салман Абеди.
Подробнее о теракте читайте: Взрыв на последнем аккорде: Что уже известно о теракте в Манчестере, а что – нет
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