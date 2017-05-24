Экс-футболист сборной Армении стал главным тренером французского «Монпелье»

PanARMENIAN.Net - Экс-футболист сборной Армении Мишель Тер-Закарян стал главным тренером «Монпелье», сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

54-летний специалист сменил на этом посту Жана-Луи Гассе, который ушел в отставку по окончании сезона. Помогать Тер-Закаряну будет пришедший в клуб вместе с ним Франк Риззетто, пишет «Р-Спорт».

В бытность игроком Тер-Закарян на протяжении десяти лет выступал за «Монпелье», а в 1996-1997 годах провел 5 игр за сборную Армении. По окончании спортивной карьеры он работал в качестве тренера в «Монпелье» с юношеской и молодежной командами. Впоследствии возглавлял французские клубы «Нант» и «Клермон». В завершившемся сезоне Тер-Закарян тренировал «Реймс», который под его руководством финишировал седьмым во втором по силе дивизионе чемпионата Франции – Лиге 2.