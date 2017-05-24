ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения ВС Карабаха и Азербайджана
24 мая 2017 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 мая, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана западнее населенного пункта Сейсулан Мартакертского района.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевой помощник личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Cогласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 4 мая провела плановый мониторинг линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в направлении Аскеранского района (юго-восточее Акна). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Самое значимое
После чего архиепископ Севан Гарибян рассказал президентской чете об Армянской церкви и армянском народе
«Желаю Вам доброго здоровья, все новый успехов в Ваших инициативах, а дружественному народу Ирана – прочного мира и благоденствия», – говорится в поздравительном послании Саргсяна
Американский штат Техас стал 46-м штатом США, признавшим Геноцид армян. Палата представителей Техаса единогласно приняла резолюцию номер 191 «О признании Геноцида армян»
В заявлении ведомства говорилось, что «Турция справедливо ожидает, что власти США выступят против этого решения и откажутся от досрочного помилования Сасуняна»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Сюжет
Последние новости
Полиция арестовала еще троих подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере В заявлении полиции говорится, что в отношении всех троих был выписан ордер на арест в рамках расследования террористической атаки на стадионе в Манчестере
Белый дом: Глава Палестины готов начать переговоры с Израилем В документе указывается, что Трамп убежден в возможности достижения мира между палестинцами и израильтянами
СМИ: В Сирии убит один из главарей ИГ Боевик по имени Абу Мусаб аль-Масри был уничтожен в провинции Алеппо при проведении военной операции
Колин Ферт подал заявку на гражданство Италии из-за Brexit «Колин подал заявку на двойное гражданство (британское и итальянское), чтобы иметь те же документы, что и его жена с детьми», — заявил представитель артиста