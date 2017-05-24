Трамп предлагает на 67% сократить финансовую помощь Армении

PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа представила предложения не 2018 финансовый год, в которых планируется существенно сократить объем финансовой помощи Армении.

Так, администрация Трампа предлагает предоставить Армении всего $6.8 млн, в 2017 году эта сумма составила $20.4 млн, сообщает Армянская Ассамблея Америки.

Таким образом, предлагается сократить объем финансовой помощи на 67%. Помощь Грузии и Украине предлагается сократить на 57% и 70%, соответственно, Азербайджану - на 90%.

Финансовая помощь США странам Европы и Евразии в целом будет сокращена на 60%.

Из суммы, которую планируется предоставить Армении, $4 млн будут выделены на экономическое развитие, $1.5 млн - на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, $0.7 млн - на нераспространение ядерного оружиа, борьбу с терроризмом и саперные программы, $0.6 млн - на сферу военного образования.

Ранее сообщалось, что обещание президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» включает в себя план по сокращению помощи развивающимся странам и слияние Государственного департамента с Агентством США по международному развитию (USAID), сообщает Foreign Policy со ссылкой на 15-страничный проект бюджета госдепартамента.

В марте администрация Трампа предлагала снизить эти расходы более чем на треть. В числе стран, финансовая поддержка которым будет сокращена, входит и Армения. Так, в проекте бюджета на 2018 фискальный год сокращение помощи Армении может составить 77% или все 100%. Такая же судьба ожидает Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию и Туркменистан. Помощь Украине сократиться на 68.8%.