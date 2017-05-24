В Ереване и регионах Армении ожидаются дождь и град
24 мая 2017 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 мая время от времени в большинстве регионов Армении, 25 и 28 мая в основном в северных районах, в вечерние часы 27 в большинстве регионов страны ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с, в отдельных местах возможен град. 26 мая ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 25-27 мая температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса.
В Ереване 24 мая время от времени, 27-го в вечерние часы ожидается дождь с грозой, 25 и 28 мая в вечерние часы ожидается гроза, в отдельных местах возможен кратковременный дождь, во время грозы-усиление ветра до 18-23 м/с. 26 мая в столице ожидается погода без осадков.
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