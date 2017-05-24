Том Круз подтвердил съемки сиквела «Лучшего стрелка»

PanARMENIAN.Net - Съемки военного боевика «Лучший стрелок 2» все-таки состоятся. Об этом заявил Том Круз в австралийской телевизионной программе Sunrise.

По словам актера, он будет готов приступить к работе на съемочной площадке уже в 2018 году, пишет Kinonews со ссылкой на издание The Wrap.

Предполагается, что в сиквеле будет фигурировать новое поколение летчиков, а персонаж Круза станет для них своего рода наставником. Вероятно, в фильме будут продемонстрированы беспилотные летательные аппараты. Таким образом создатели «Лучшего стрелка 2» якобы хотят продемонстрировать полностью изменившуюся со времен выхода первого фильма тактику воздушного боя.

Разговоры о создании второй серии «Лучшего стрелка» продолжаются многие годы. На какое-то время они прекратились в связи с гибелью постановщика оригинального фильма Тони Скотта, но в 2015 году процесс вновь сдвинулся с мертвой точки. В начале 2016 года продюсер Джерри Брукхаймер объявил о том, что он уже решает необходимые организационные вопросы.