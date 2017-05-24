Колин Ферт подал заявку на гражданство Италии из-за Brexit
24 мая 2017 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Британский актер Колин Ферт подал заявку на получение итальянского гражданства из-за процедуры выхода Великобритании из Евросоюза, получившей название Brexit.
Отмечается, что 56-летний артист обеспокоен последствиями Brexit.
«Колин подал заявку на двойное гражданство (британское и итальянское), чтобы иметь те же документы, что и его жена с детьми», — заявил представитель артиста, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Express.
Ферт женат на итальянском продюсере и режиссере Ливии Джуджолли уже 20 лет. У них двое детей.
Колин Ферт снялся в таких фильмах, как «Гордость и предубеждение», «Дневник Бриджит Джонс», «Моя ужасная няня», «Дориан Грей» и «Kingsman: Секретная служба».
Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, его место заняла Тереза Мэй. В марте 2017-го она подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выхода.
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