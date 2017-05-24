СМИ: В Сирии убит один из главарей ИГ

PanARMENIAN.Net - Армия Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), отвечающего за ведение боевых действий.

Боевик по имени Абу Мусаб аль-Масри был уничтожен в провинции Алеппо при проведении военной операции, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что в результате были также нейтрализованы еще несколько главарей ИГ.

8 мая стало известно, что Абдул Хасиб, один из руководителей джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане, был убит во время атаки, совершенной афганскими и американскими солдатами. Как сообщили военные США, гибель Хасиба и ряда других «высокопоставленных» представителей ИГ последовала в конце апреля на востоке Афганистана.