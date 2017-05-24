// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

СМИ: В Сирии убит один из главарей ИГ

СМИ: В Сирии убит один из главарей ИГ
24 мая 2017 - 14:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Армия Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), отвечающего за ведение боевых действий.

Боевик по имени Абу Мусаб аль-Масри был уничтожен в провинции Алеппо при проведении военной операции, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что в результате были также нейтрализованы еще несколько главарей ИГ.

8 мая стало известно, что Абдул Хасиб, один из руководителей джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане, был убит во время атаки, совершенной афганскими и американскими солдатами. Как сообщили военные США, гибель Хасиба и ряда других «высокопоставленных» представителей ИГ последовала в конце апреля на востоке Афганистана.

Ссылки по теме:
Tass.ru. Reuters: армия Сирии уничтожила одного из главарей ИГ
 Самое значимое
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 сутокКитайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
 Статьи
Взрыв на последнем аккорде

Что уже известно о теракте в Манчестере, а что – нет

 Самое читаемое в разделе
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки»
12.000 беженцев возвращаются в освобожденные деревни Алеппо
Ученые установили, что группа крови может влиять на риск сердечного приступа
В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Том Круз подтвердил съемки сиквела «Лучшего стрелка» По словам актера, он будет готов приступить к работе на съемочной площадке уже в 2018 году
В Ереване и регионах Армении ожидаются дождь и град Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 25-27 мая температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса
В Чечне нашли останки погибших во время Второй мировой 15 армянских солдат и офицеров Среди найденных останков оказались также останки военнослужащих-армян, призванных на фронт из Армянской ССР и из других республик Советского Союза
Трамп предлагает на 67% сократить финансовую помощь Армении Так, администрация Трампа предлагает предоставить Армении всего $6.8 млн, в 2017 году эта сумма составила $20.4 млн