Белый дом: Глава Палестины готов начать переговоры с Израилем
24 мая 2017 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности немедленно начать переговоры с Израилем о мирном урегулировании. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам визита.
В документе указывается, что Трамп убежден в возможности достижения мира между палестинцами и израильтянами, пишет Lenta.ru.
23 мая в ходе переговоров президент США заявил: «Вместе с президентом Аббасом мы смотрим в будущее, чтобы работать и по другим важным направлениям — борьбе с терроризмом и поддержке палестинской экономики».
Аббас в свою очередь выразил надежду на то, что Трамп войдет в историю как человек, способствовавший достижению мира между палестинцами и израильтянами.
Американский лидер посетил Палестину в рамках своего первого большого международного турне в качестве президента США.
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