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Белый дом: Глава Палестины готов начать переговоры с Израилем

Белый дом: Глава Палестины готов начать переговоры с Израилем
24 мая 2017 - 13:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности немедленно начать переговоры с Израилем о мирном урегулировании. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам визита.

В документе указывается, что Трамп убежден в возможности достижения мира между палестинцами и израильтянами, пишет Lenta.ru.

23 мая в ходе переговоров президент США заявил: «Вместе с президентом Аббасом мы смотрим в будущее, чтобы работать и по другим важным направлениям — борьбе с терроризмом и поддержке палестинской экономики».

Аббас в свою очередь выразил надежду на то, что Трамп войдет в историю как человек, способствовавший достижению мира между палестинцами и израильтянами.

Американский лидер посетил Палестину в рамках своего первого большого международного турне в качестве президента США.

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Lenta.ru: В Белом доме заявили о готовности Аббаса начать переговоры с Израилем
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