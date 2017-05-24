Полиция арестовала еще троих подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере

PanARMENIAN.Net - Полиция Великобритании 24 мая арестовала еще троих человек по делу о теракте на концерте Арианы Гранде в Манчестере. В заявлении полиции говорится, что в отношении всех троих был выписан ордер на арест в рамках расследования террористической атаки на стадионе в Манчестере, пишет Deutsche Welle.

23 мая по подозрению в причастности к теракту правоохранительные органы задержали еще одного человека.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила, что преступник, осуществивший террористическую атаку на стадионе во время концерта, был и ранее известен полиции. Она добавила, что правоохранительные органы исходят из того, что 22-летний Салман Абеди, приведший в действие взрывное устройство, действовал не в одиночку.

По словам главы британского МВД, теракт был осуществлен «с большей изощренностью, чем остальные, с которыми приходилось сталкиваться», поэтому полиция полагает, что у преступника были сообщники.

Эмбер Радд выразила недовольство в связи с утечкой внутренней информации о личности террориста, ставшей достоянием американских СМИ еще до того, как эти данные были обнародованы в Великобритании. При этом американские журналисты, назвавшие имя преступника, ссылались на конфиденциальную информацию, которой британские правоохранительные органы поделились с коллегами из США.

«В разговоре с нашими друзьями я совершенно четко заявила, что подобное не должно повториться. Британская полиция ясно дала понять, что в интересах следствия она самостоятельно хочет контролировать потоки информации», - заявила Радд.

Личность террориста, осуществившего самоподрыв на стадионе «Манчестер Арена», полиция установила 23 мая. По данным британских СМИ, Абеди родился в 1994 году в Манчестере, его родители - беженцы из Ливии. Всего в их семье было четверо детей. Недавно Абеди вернулся из поездки в Ливию, где у него проживают родственники.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» погибли 22 человека, 64 были ранены. Состояние 20 пострадавших врачи оценивают как критическое, сообщил 24 мая Джон Роуз, глава службы здравоохранения Манчестера. Среди травм преобладают тяжелые ранения рук и ног. По словам врачей, многим пациентам понадобится длительное время для физического и психического восстановления.