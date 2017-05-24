После теракта в Манчестере безопасностью британцев будет заниматься армия
24 мая 2017 - 16:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр внутренних дел Эмбер Радд подтвердила, что на улицах британских городов будет размещено 3800 военных после того, как премьер-министр Тереза Мэй фактически ввела в действие первую фазу операции Temperer, которая подразумевает привлечение военных к обеспечению безопасности в стране. При этом солдаты не берут на себя функцию вооруженной полиции, а лишь помогают стражам порядка нести службу.
По словам Терезы Мэй, руководство полиции само сможет решать, где лучше задействовать военных, хотя, скорее всего, их привлекут к охране туристических достопримечательностей, аэропортов и других важных транспортных узлов, а также крупных спортивных мероприятий, пишет BBC.
В частности, им, скорее всего, предстоит обеспечить безопасность финала Кубка Англии на стадионе «Уэмбли». Этот матч, который состоится в выходные, потенциально может привлечь внимание злоумышленников.
Другие подразделения будут скрытно размещены в разных районах страны. Они будут находиться в состоянии повышенной боеготовности на случай возможных скоординированных нападений с применением огнестрельного оружия.
Такое уже было в 1980 году, когда в соответствии со сходным планом взаимодействия с армией полиция обратилась к спецназу SAS с просьбой помочь в штурме иранского посольства в Лондоне, захваченного террористами.
Одной из причин обратиться тогда к военным послужило то, что возможности вооруженной полиции были куда ниже, чем сегодня.
В настоящее время в полиции служит намного больше офицеров, которые прошли специальную подготовку по обращению с огнестрельным оружием благодаря дополнительным фондам, выделенным правительством на волне роста угрозы со стороны исламских экстремистов.
Решение повысить уровень угрозы с «серьезного» до «критического» было принято по рекомендации независимой комиссии впервые с июня 2007 года, и поводом для этого послужило нападение смертника в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека.
Уровень угрозы в прошлом поднимался до критического всего дважды. Сначала в 2006 году, когда был раскрыт заговор с целью взорвать несколько трансатлантических рейсов, на борт которых планировалось пронести взрывчатую жидкость. А через год уровень снова поднимали на фоне неудавшейся попытки взорвать баллоны с газом рядом со зданием паба в центре Лондона и нападением в аэропорту Глазго, где тоже фигурировали газовые баллоны.
В обоих случаях уровень был понижен через несколько дней, однако, по словам Терезы Мэй, на этот раз он может продержаться несколько недель.
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