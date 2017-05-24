Месси приговорили к условному тюремному сроку

PanARMENIAN.Net - Форвард «Барселоны» и аргентинской сборной по футболу Лионель Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы из-за махинаций с налогами. Соответствующий приговор испанской системы правосудия подтвердил 24 мая Верховный суд страны.

Отец спортсмена Хорхе Орасио Месси, получил смягченный приговор – срок лишения свободы сокращен с 21 до 15 месяцев, сообщает ESPN.

Месси также обязан заплатить штраф в размере 2,1 миллиона евро.

При этом, отец и сын Месси не окажутся в местах лишения свободы, так как, согласно испанскому законодательству, сроки заключения менее чем на два года заменяются на условные сроки.

После решения барселонского суда адвокаты футболиста заявили, что обжалуют данное решение, поскольку у них «есть основания для защиты».

Спортсмен и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в €4,1 млн. По данным прокурора, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах. На суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом.