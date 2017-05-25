«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы: Мхитарян стал автором гола (видео)
25 мая 2017 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - «Манчестер Юнайтед» 24 мая обыграл амстердамский «Аякс» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 2:0.
Первый мяч был забит на 18-й минуте, автором гола стал Поль Погба. В начале второго тайма (49-я минута) окончательный счет установил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. Однако он получил желтую карточку во время матча и был заменен на 74-й минуте.
После матча Мхитарян на своей странице в соцсети Фейсбук опубликовал фото из раздевалки с флагом Армении и кубком Лиги Европы, написав: «Вперед, «Юнайтед»! Чрезвычайно рад нашей сегодняшней победе. Посвящаю этот трофей семье, Манчестеру и всем армянам».
«Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы и сыграет в сезоне 2017/2018 в групповом этапе Лиги чемпионов. В английской премьер-лиге «красные дьяволы» заняли шестое место.
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