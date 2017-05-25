Кораблекрушение в Средиземном море: Погиб 31 мигрант
25 мая 2017 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 мая в Средиземном море затонуло судно с мигрантами, в результате чего погиб 31 человек. Об этом сообщила береговая охрана Италии.
Кораблекрушение произошло примерно в 30 морских милях от побережья Ливии. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, координацию которой осуществляет римский оперативный центр береговой охраны. В операции принимают участие корабль береговой охраны «Фьорилло», один буксир и судно одной из неправительственных организаций, пишет РИА Новости.
Согласно информации, поступающей с места проведения поисково-спасательной операции, на потерпевшем кораблекрушение судне находились около 500 мигрантов, примерно 200 из которых оказались за бортом.
Всего в настоящее время береговая охрана Италии проводит 15 операций по спасению 1.7 тысячи беженцев в Средиземном море. Уже спасены порядка 200 человек, поиски погибших продолжаются.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. На прошлой неделе Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.
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