Армянские спортсмены установили мировые рекорды на ЧЕ по пауэрлифтингу

PanARMENIAN.Net - Мужская и женская сборные Армении по пауэрлифтингу с 17 по 22 мая приняли участие в чемпионате Европы, прошедшем в украинском Луцке.

Армянские спортсмены установили несколько рекордов и завоевали медали разной пробы.

Сборные Армении выступили в трех дисциплинах: силовое троеборье, жим лежа и тяга.

В соревновании мужчин чемпионами Европы стали Оганес Антонян (мировой рекорд), Камо Багдасарян (мировой рекорд), Андраник Асатрян (мировой рекорд), Оганес Язичян (абсолютный победитель в жиме из положения лежа), Гор Хачатрян (жим из положения лежа, 2-е место в абсолютном зачете), Саркис Стамбулцян (3-е место в абсолютном зачете по силовому троеборью), Эрик Левонян, Акоп Акопян, Вильям Сароян, Юрий Маилян, Карен Аракелян, Нвер Гарибян, Карен Оганесян, Давид Асоян, Айк Барсамян. Серебряных медалей удостоились Арарат Лорецян и Гагик Сароян, пишет пресс-служба НОК Армении.

В женском чемпионате в упражнении тяга звание чемпионки завоевала Алвард Манукян (3-е место в абсолютном зачете в упражнении тяга).

В командной борьбе сборная Армении заняла 2-е место, уступив лишь Украине.