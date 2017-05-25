Аваков: Храм Св. Казимира во Львове будет возвращен Армянской католической церкви
25 мая 2017 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Костел (храм) Святого Казимира во Львове, который находится на балансе МВД Украины, будет передан Армянской католической церкви. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с представителями церкви.
«Мы уделяем большое внимание восстановлению исторической справедливости по отношению к церкви. Так случилось, что в собственности МВД находится памятник, принадлежавший Армянской католической церкви. Мы изучили все возможности и приняли решение вернуть его в распоряжение церкви», — отметил министр, пишет Rusarminfo.
По словам Авакова, на Украине более 80 храмов и различных сакральных сооружений, которые исторически принадлежали национально-религиозным организациям украинских армян, из которых только 5 вернули армянским религиозным общинам.
1945 года в Западной Украине началась массовая ликвидация восточно-католических церквей. Армянская католическая церковь была одной из первых среди них. По данным историков, окончательной датой ликвидации Армянской католической церкви архиепархии Львова считают 25 октября 1946. Недавно Верховная Рада Украины приняла Постановление «О чествовании 70-й годовщины ликвидации Армянской Католической Церкви в Западной Украине».
Костел Святого Казимира построен в 1630 году. В советские годы там находилась трудовая колония для несовершеннолетних девушек. С 1980-х гг. весь комплекс использовался Министерством внутренних дел СССР, а в 1991 году перешел на баланс МВД Украины.
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