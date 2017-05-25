Молодежная сборная Армении по вольной борьбе примет участие в международном турнире в Белоруссии

PanARMENIAN.Net - Молодежная сборная Армении по вольной борьбе готовится чемпионату Европы в немецком Дортмунде. До первенства континента молодые борцы вольного стиля 25 мая отправятся в Белоруссию для участия в международном соревновании.

Старший тренер молодежной сборной Аветик Варданян отметил, что в Белоруссии в основном выступят борцы, едущие на чемпионат Европы.

«В этом международном турнире примут участие наши первые номера. Но в состав команды привлечены также два спортсмена, ставшие призерами чемпионата Армении. В Белоруссии у нас будут борцы во всех весовых категориях. Конечно, поборемся за призовые места.

Сразу после соревнования отправимся во Владикавказ, где проведем совместный сбор вместе со взрослой сборной Осетии», - сказал Варданян, пишет пресс-служба НОК РА.

В международном турнире в Боруссии примут участие Карен Зурабян, Арсен Арутюнян, Вардгес Карапетян, Геворг Мхеян, Гегам Галстян, Арман Авакян, Арман Андреасян, Оганес Магакян, Саркис Овсепян, Оганес Мхитарян.

Чемпионат Европы в Дортмунде пройдет с 25 по 29 июня.