Армянский болельщик выиграл ставку с коэффициентом 51 благодаря поднятому Мхитаряном флагу
25 мая 2017 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Футбольный болельщик из Армении Арамаис Григорян выиграл ставку с коэффициентом 51 благодаря форварду «Манчестер Юнайтед» Генриху Мхитаряну, поднявшему армянский флаг после победы над «Аяксом».
Ставка Григоряна составила 1000 драм (чуть больше $2), выигрыш – 51000 драм (около $105).
Григорян совершил ставку «Манчестер Юнайтед победит, и Мхитарян поднимет флаг Армении» с коэффициэнтом 51.
Выигрыш будет потрачен на посиделку с пивом и раками по поводу победы Мхитаряна, сообщил PanARMENIAN.Net сам Григорян.
24 мая «Манчестер Юнайтед» победил амстердамский «Аякс» на «Френдс Арене», впервые завоевав кубок Лиги Европы. Мхитарян забил второй гол и поднял армянский флаг после окончания игры.
Самое значимое
Шахбазян отметила, что до чемпионата Европы сборная с 6 по 20 июня проведет учебно-тренировочный сбор в Цахкадзоре
Как сообщил президент Федерации армрестлинга Армении Арсен Габриелян, теперь армянские армрестлеры будут готовиться к чемпионату мира в Будапеште (2-11 сентября)
В апреле 2017-го Аронян стал чемпионом турнира Grenke Chess Classic 2017, одержав 4 победы подряд
Золотые медали завоевали Арсен Багрян (48 кг, юноши), Вардан Даниелян (56 кг, юниоры) и Айк Гаспарян (56 кг, взрослые)
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
НАТО примкнет к коалиции по борьбе с ИГ «Сегодня мы согласимся на членство НАТО в коалиции», — сказал Столтенберг журналистам перед саммитом
Число задержанных по подозрению в причастности к теракту в Манчестере достигло восьми «Этим утром мы проводили обыски по адресу в районе Витингтона, один мужчина был арестован. Другой мужчина был также арестован в Манчестере сегодняшним утром в связи с расследованием», - сообщила полиция
Азербайджан не хочет платить кредиторам крупнейшего госбанка Международный банк Азербайджана предлагает обменять свой внешний долг объемом $3,3 млрд на новые гособлигации и бонды самой организации