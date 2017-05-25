Армянский болельщик выиграл ставку с коэффициентом 51 благодаря поднятому Мхитаряном флагу

PanARMENIAN.Net - Футбольный болельщик из Армении Арамаис Григорян выиграл ставку с коэффициентом 51 благодаря форварду «Манчестер Юнайтед» Генриху Мхитаряну, поднявшему армянский флаг после победы над «Аяксом».

Ставка Григоряна составила 1000 драм (чуть больше $2), выигрыш – 51000 драм (около $105).

Григорян совершил ставку «Манчестер Юнайтед победит, и Мхитарян поднимет флаг Армении» с коэффициэнтом 51.

Выигрыш будет потрачен на посиделку с пивом и раками по поводу победы Мхитаряна, сообщил PanARMENIAN.Net сам Григорян.

24 мая «Манчестер Юнайтед» победил амстердамский «Аякс» на «Френдс Арене», впервые завоевав кубок Лиги Европы. Мхитарян забил второй гол и поднял армянский флаг после окончания игры.