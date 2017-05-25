Число задержанных по подозрению в причастности к теракту в Манчестере достигло восьми
25 мая 2017 - 13:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы задержали еще двух человек в рамках расследования теракта, совершенного в Манчестере 22 мая. Об этом сообщила в четверг полиция Большого Манчестера. Таким образом, общее число подозреваемых, находящихся под стражей, достигло восьми человек.
«Этим утром мы проводили обыски по адресу в районе Витингтона, один мужчина был арестован. Другой мужчина был также арестован в Манчестере сегодняшним утром в связи с расследованием», - сообщила полиция, пишет ТАСС.
Ранее в Twitter она информировала, что женщина, задержанная в связи терактом на «Манчестер Арене», отпущена без предъявления обвинений.
Взрыв на крытом стадионе «Манчестер Арена» прогремел примерно в 22:35 по местному времени 22 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 64 получили ранения, из которых 20 находятся в критическом состоянии.
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