В Баку испугались армянского развлекательного центра

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане очень обеспокоены вестью о том, что в Республике Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) будут осуществлять туристические перелеты, в частности, из Степанакерта в Шуши, а также Гандзасар.

Аэропорт Степанакерта и проект Yell Extreme Park начинают совместный проект по осуществлению туристических перелетов на двухместных самолетах на территории Арцаха. Основатель проекта Yell Extreme Park Тигран Чибухчян заявил, что перелеты на двухместных самолетах будут осуществляться по маршруту Степанакерт-Шуши. Длительность полета будет составлять 20-25 минут. Двухместные самолеты будут также летать из Степанакерта в монастырский комплекс Гандзасар.

Слишком разнервничавшись от перспективы туристических полетов, Азербайджан призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ «предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении» и не позволять перелеты в небе Арцаха. Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, пишет Haqqin.az.

«Планы организовать полеты под видом туристических – очередная провокация Еревана, они наносят серьезный урон переговорному процессу и преднамеренно служат эскалации конфликта. Аэропорт Степанакерта закреплен как имущество Азербайджана специальным кодом Международной организации гражданской авиации. Азербайджан запретил полеты в воздушном пространстве Нагорного Карабаха, так как обеспечение безопасности полетов в этой части воздушного пространства Азербайджана невозможно. Эта позиция Азербайджана поддерживается Международной организацией гражданской авиации и Европейской конференцией гражданской авиации», — сказал Гаджиев, добавив, что Азербайджан обратится к соответствующим международным структурам.