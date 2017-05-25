НАТО примкнет к коалиции по борьбе с ИГ

PanARMENIAN.Net - НАТО станет членом коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Саммит НАТО 25 мая согласится на формальное членство альянса в коалиции.

«Сегодня мы согласимся на членство НАТО в коалиции», — сказал Столтенберг журналистам перед саммитом, пишет РИА Новости.

Усилия международной антитеррористической коалиции привели к тому, что террористическая группировка «Исламское государство» за 2015 год утратила контроль над 40% своей территории в Ираке и 20% - в Сирии. Международная коалиция во главе с США начала атаковать позиции «Исламского государства» в конце октября 2014 года.