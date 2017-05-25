ОДКБ ведет переговоры по получению мандата на участие в миротворческих миссиях ООН

PanARMENIAN.Net - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отрабатывает практические вопросы оформления мандата на участие в миротворческих миссиях ООН на территории третьих стран. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

По его словам, ОДКБ располагает собственным миротворческим потенциалом (более 3,5 тысячи человек), предназначенным для проведения операций по поддержанию мира не только на территории государств - членов ОДКБ, но и на территории третьих стран по мандату СБ ООН, пишет ТАСС.

«В настоящее время совместно с ООН мы отрабатываем практические вопросы, связанные с правовым оформлением использования миротворческих контингентов ОДКБ в миссиях ООН по поддержанию мира», - сказал Хачатуров.

Юрий Хачатуров со 2 мая 2017 года назначен генеральным секретарем ОДКБ.Генерал-полковник Хачатуров занимал должность главы ГШ ВС республики с апреля 2008 года. Юрий Хачатуров окончил Тбилисское артиллерийское командное Краснознаменное училище, служил в Дальневосточном военном округе, Белорусском военном округе. С 1987 по 1989 гг. служил в должности начальника штаба ракетных войск и артиллерии 5 гвардейской мотострелковой дивизии 40 армии в Афганистане. Хачатуров был участником карабахской войны.