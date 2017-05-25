Последователями ААЦ являются менее 3% населения Грузии

PanARMENIAN.Net - Государственное агентство по вопросам религии грузии составило карты религиозных предпочтений в масштабе страны на основе данных официальной статистики за 2014 год.

Согласно этим данным, 83.4% населения Грузии – православные, сообщает «НовостиюГрузия». Затем следуют мусульмане – 10,74%, на третьем месте - прихожане Армянской Апостольской церкви — 2,94%. Последователями католической церкви в Грузии являются 0,52% населения, свидетелей Иеговы в стране 0,33%, езидов - 0,23 %, иудеев - 0,04%.

В графу «другие» попали 1,8% населения. В их числе люди, которые отказались дать ответ о своем вероисповедании или являются представителями других маленьких религиозных конфессий.

Соглсно данным всеобщей переписи населения Грузии, армян в стране – около 168 тысяч. В основном они живут в Джавахе (81 тысяч) и Тбилиси (53 тысяч).