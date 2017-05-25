Оуэн Харгривз: Это лучший гол Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз прокомментировал гол, который забил армянский полузащитник МЮ Генрих Мхитарян в финальном матче Лиги Европы с голландским «Аяксом» (2:0).

«Мхитарян забил хорошие голы в Лиге Европы, но этот гол был самым красивым. Мхитарян знал где находится и сделал волшебный удар», - отметил Харгривз, пишет BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» 24 мая обыграл амстердамский «Аякс» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 18-й минуте, автором гола стал Поль Погба. В начале второго тайма (49-я минута) окончательный счет установил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. Однако он получил желтую карточку во время матча и был заменен на 74-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы и сыграет в сезоне 2017/2018 в групповом этапе Лиги чемпионов. В английской премьер-лиге «красные дьяволы» заняли шестое место.