Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе мониторинга
25 мая 2017 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 мая, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана западнее населенного пункта Сейсулан Мартакертского района.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции и, в нарушение достигнутых договоренностей о процедуре проведения мониторинга, использовала аэростат наблюдения.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания).
С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Генадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП ОБСЕ Мартин Шустер (Германия).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны НКР.
Cогласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 4 мая провела плановый мониторинг линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в направлении Аскеранского района (юго-восточее Акна). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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